Администрация президента: Расследуются недочеты в деятельности примерно 30 строительных компаний - СПИСОК

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "В поступающих в Администрацию президента жалобах граждане выражают недовольство деятельностью ряда строительных компаний, невозможностью получить заработную плату сотрудниками некоторых ликвидированных управлений и предприятий, присвоением некоторыми компаниями и мошенниками путем обмана средств граждан, отсутствием обеспечения безопасности со стороны отдельных жилищно-строительных кооперативов на территориях, где проводятся строительные работы, незавершением строительства зданий в намеченные сроки, заселением жителей в здания, не принятые в эксплуатацию государственной комиссией, невозможностью получения купленных квартир или передача их другим лицам".

Как сообщает Report, об этом пишет заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулейман Исмаилов в аналитической статье "Президент Азербайджана считает внимательное и заботливое отношение к обращениям граждан приоритетным вопросом".

С.Исмаилов отметил, что основную часть составляют коллективные жалобы: "Хотя в отношении некоторых компаний возбуждены уголовные дела и их руководители арестованы, недочеты в этой сфере не устранены.

Больше всего жалоб граждан поступает на такие компании, ООО и ЖСК как Yeni Yasamal, Badu-Kubə, Şərur, Əzizbəy-KM, Xəmsə, Birlik, AAF-İnşaat, İN Eksklüziv Servis, Safari-N, ANT-E, Meqa Siti Holdinq, Ulduz-S, İlin dörd fəsli, Fuad, Feba, Bərəkət-İnşaat, Araz T.İ., Dərəçiçək, Turac AF, Olimp, Zirvə, Olimpus-Az, Cavad, Bulaq-2, Rahatlığın Məkanı, İ.N.V, Folklor, Rahat, RT LTD, Azər ATF, Avanqard. Кроме того, правоохранительные органы расследуют недочеты в деятельности таких ЖСК как Həsən-96, Azər-Ross İK, Sahil-D, Şaiq, Ələsgəroğlu-K, Şahbulaq, Afşaran, Oskar, Şəfəq, Kosmos, Elita-R, Vedi-E, Kamran-B.Ə., Qafqaz MTZ, Real, Sahil, RUH, 196 saylı, 200 saylı, Ayla, Hasil, Dağlar, RRR, ООО Oskar-Qrup, Muray, Repair House, Günəş Holding и других компаний. Некоторые компании присвоили деньги граждан, собранные на установку счетчиков".