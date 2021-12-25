Президента Ильхама Алиева поздравила община европейских евреев Азербайджана

Представители религиозной общины европейских евреев Азербайджана поздравили президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем.

Представители религиозной общины европейских евреев Азербайджана поздравили президента Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем.

Как сообщает Report в поздравлении говорится:

Глубокоуважаемый господин Президент,

От имени Общины европейских евреев Азербайджана поздравляем Вас с 60-летним юбилеем.

60 лет - это возраст расцвета.

В сложные и переломные моменты истории становится особенно видна роль великой личности, которая влияет на мировые события. Именно благодаря Вам и Вашему руководству азербайджанский народ освободил наши исконные земли Карабаха от захватчиков и под Вашим руководством эти земли снова расцветут!

Мы - евреи Азербайджана, так же, как и весь народ нашей страны, гордимся и счастливы жить в это время, видеть, что благодаря Вашему мудрому руководству наша страна развивается и процветает.

Где Вы - там Победа!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, и, как прописано в Священной Торе,120 лет счастливой жизни и плодотворной работы на благо родного нам Азербайджана.

Пусть хранит Вас Всевышний!