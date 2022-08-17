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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева 17 августа в Бакинском концертном комплексе «Зеленый Театр» состоялся юбилейный вечер, посвященный 80-летию всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, организованный Фондом Гейдар
Внутренняя политика
17 августа 2022 г. 22:20
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на вечере памяти Муслима Магомаева

17 августа в Бакинском концертном комплексе “Зеленый театр” состоялся организованный Фондом Гейдара Алиева вечер памяти, посвященный 80-летнему юбилею всемирно известного оперного и эстрадного певца, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

На вечере памяти были показаны фрагменты, отражающие высказывания великого лидера Гейдара Алиева о Муслиме Магомаеве.

Затем прозвучала песня Муслима Магомаева “Страна огней Азербайджан”.

Далее народные артисты Азербайджанской Республики Азер Зейналов, Динара Алиева, Эльчин Азизов, Эмин Агаларов, Самир Джафаров, заслуженный артист Азер Рза, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков, народные артисты Грузии Нани Брегвадзе, Вахтанг Кикабидзе, итальянский тенор, всемирно известный певец Алессандро Сафина, солист Нюрнбергского театра оперы, лауреат первого международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева Джавид Самедов, заслуженная артистка России Яна Меликаева и другие мастера исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Кроме того, прозвучали произведения из репертуара Муслима Магомаева, были продемонстрированы видеоролики о выдающемся певце.

После концерта президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и супруга незабываемого мастера, народная артистка СССР, знаменитая оперная певица Тамара Синявская вышли на сцену и встретились с исполнителями.

Президент Ильхам Алиев выступил на вечере памяти.

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Отметим, что Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. В 14 лет он впервые вышел на сцену. В 1960-70-х годах слава Муслима Магомаева распространилась уже во всем мире. В тот период он являлся солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, стажировался во всемирно известном итальянском театре “Ла Скала”. В 31 год Муслим Магомаев был удостоен звания народного артиста СССР. В его репертуаре около 600 произведений. Муслим Магомаев является также автором замечательных песен. А написанная им на слова народного поэта Наби Хазри хорошо известная всем величественная песня “Азербайджан” – одно из самых замечательных произведений, посвященных нашей стране. Заслуги Муслима Магомаева в развитии нашей национальной музыкальной культуры всегда получали высокую оценку, он был удостоен высоких наград Азербайджанской Республики – орденов “Шохрат” и “Истиглал”.

17 августа в Приморском национальном парке Баку состоялось открытие памятника незабываемому мастеру Муслиму Магомаеву.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident və birinci xanım Müslüm Maqomayevin xatirəsinə həsr olunan gecədə iştirak edib

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