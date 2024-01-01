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Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела

Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела Нынешний год в Азербайджане был объявлен "Годом Гейдара Алиева". Столетие великого лидера было отмечено по всей стране. Я провел этот дорогой для меня день – день рождения отца - в Шуше. Обратившись на центральной площади города Шуша к азербайджанскому на
Внутренняя политика
1 января 2024 г. 00:11
Президент: Знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела

Нынешний год в Азербайджане был объявлен "Годом Гейдара Алиева". Столетие великого лидера было отмечено по всей стране. Я провел этот дорогой для меня день – день рождения отца - в Шуше. Обратившись на центральной площади города Шуша к азербайджанскому народу, я высказал свои пожелания и отметил, что знаком самого большого уважения к памяти великого лидера являются наши дела.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Считаю, что наш государственный флаг, поднятый мною 15 октября в Агдере, Аскеране, Ходжавенде, Ходжалы, Ханкенди, является знаком самого большого уважения к памяти великого лидера. Наш Парад Победы 8 ноября на центральной площади Ханкенди – знак нашего огромнейшего уважения к памяти великого лидера", - отметил глава государства.

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