Президент: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна

Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.

Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Глава государства также отметил, что с таким потенциалом зеленой энергии мы сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников.