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Президент: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна

Президент: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.
Внутренняя политика
2 июня 2025 г. 10:52
Президент: Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна

Зеленая повестка дня Азербайджана очень амбициозна. Страна, богатая нефтью и газом, инвестирует совместно с иностранными инвесторами в зеленую энергетику, что демонстрирует нашу ответственность.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Глава государства также отметил, что с таким потенциалом зеленой энергии мы сможем удовлетворить растущие потребности Азербайджана в электроэнергии, в основном за счет возобновляемых источников.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Green agenda of Azerbaijan is very ambitious
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Bizim "yaşıl enerji" gündəliyimiz çox genişdir

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