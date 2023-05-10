О нас

Президент: Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы

Президент: Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы – его последователи, идем его путем.
Внутренняя политика
10 мая 2023 г. 12:11
Президент: Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы

Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы – его последователи, идем его путем.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В 2003 году накануне президентских выборов, обращаясь к народу, я сказал, что если мне будет оказано доверие, то я останусь верным политике Гейдара Алиева. Азербайджанский народ поверил мне, и я стою и буду стоять на своем слове. С 2003 года по настоящее время прошло почти 20 лет. Эти 20 лет были годами стремительного развития и прогресса. Азербайджан на протяжении многих лет после этого будет только и только развиваться", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: The Great Leader's contributions to Azerbaijani people are unparalleled
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri misilsizdir"

Самое важное

Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Посол Израиля сделал публикацию в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 11:08
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил с обращением
10 мая 2023 г. 11:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:59
Общественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
ФотоОбщественность Азербайджана чтит память великого лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 09:49
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
Отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева
10 мая 2023 г. 00:00
Стартовал Международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
ФотоСтартовал Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
9 мая 2023 г. 16:20
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии ряда объектов и церемониях закладки фундаментов в Шуше
9 мая 2023 г. 12:28
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
Исполняется 78 лет со дня победы над фашизмом
9 мая 2023 г. 00:00
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
Президент Азербайджана подписал распоряжение о помиловании по случаю 100-летия Гейдара Алиева
8 мая 2023 г. 22:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi