Президент: Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы

Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы – его последователи, идем его путем.

Заслуги великого лидера перед азербайджанским народом неоценимы, и мы – его последователи, идем его путем.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"В 2003 году накануне президентских выборов, обращаясь к народу, я сказал, что если мне будет оказано доверие, то я останусь верным политике Гейдара Алиева. Азербайджанский народ поверил мне, и я стою и буду стоять на своем слове. С 2003 года по настоящее время прошло почти 20 лет. Эти 20 лет были годами стремительного развития и прогресса. Азербайджан на протяжении многих лет после этого будет только и только развиваться", - отметил глава государства.