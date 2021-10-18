Президент заложил фундамент нового "умного села" в селе Довлетъярлы Физулинского района

17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новым проектом «умное село», которое будет заложено в селе Довлетъярлы Физулинского района.

17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с новым проектом «умное село», которое будет заложено в селе Довлетъярлы Физулинского района.

Как сообщает Report, министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства и первую леди о проекте. Согласно проекту «умное село», где будут применяться зеленая и альтернативная энергия, система «умное управление», на начальном этапе предусмотрено построить в общей сложности 450 трех-, четырех и пятикомнатных домов. Здесь также будут построены школа и детский сад, в центре села планируется создать площадь, рынок. Вокруг села будет расположен участок «умное сельское хозяйство». Таким образом, будет осуществлена вся необходимая работа для того, чтобы жители могли комфортно жить и заниматься сельским хозяйством.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о частных инвестициях, которые будут вложены в село, и проектах по обеспечению занятости. Было сообщено, что здесь на основе иностранных инвестиций будет создано поле солнечных панелей для альтернативных энергетических решений. Мощность инвестиционного проекта составит 50 мегаватт. На поле будет создано 20 постоянных рабочих мест.

В селе также будут реализованы бизнес-проекты. Здесь планируется создать предприятия по цепочке добавленной стоимости в области картофелеводства. На этих предприятиях будет создано 40 постоянных и около 300 сезонных рабочих мест.

На основе Кёнделенчайского водохранилища в селе также предусмотрено создание экспортно ориентированного рыболовного хозяйства за счет применения умных аквакультурных систем. Здесь же будет создано птицеводческое хозяйство, где на начальном этапе будут открыты 85 постоянных рабочих мест.

Посредством применения умных туристических решений предусмотрено формирование инфраструктуры сельского туризма и создание отельной инфраструктуры.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового «умного села» в селе Довлетъярлы.