Президент заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

2 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Агдамский район.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса.

Как сообщает Report, председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов подробно проинформировал главу государства о центре и комплексе.

Было отмечено, что Центр цифрового управления наряду с удовлетворением потребностей городской инфраструктуры различного назначения, также обеспечит управление сетями, входящими в схему снабжения, в режиме реального времени и в цифровом формате. Посредством современного центра будет обеспечиваться контроль надежности и устойчивости электроснабжения прилегающих территорий. Создание Центра цифрового управления электрическими сетями позволит вести непрерывный контроль над процессом распределения электроэнергии, обеспечить энергоэффективность, бесперебойность энергоснабжения и повышение качества электроэнергии. Здесь предусмотрено создание рабочих кабинетов, оснащенных современным оборудованием, которые обеспечат эффективную деятельность инженерно-технического персонала, условий для приема граждан.

Было подчеркнуто, что в Учебно-тренинговом комплексе будут созданы необходимые условия для проведения международных мероприятий.

В Региональном учебном центре комплекса предусмотрены подготовка квалифицированных кадров в области электроэнергетики с участием местных и зарубежных инструкторов, составление правил применения и эксплуатации возобновляемых источников энергии, формирование профессиональных навыков, организация в реальных рабочих условиях тренингов и конкурсов мастерства. Центр состоит из учебно-тренингового зала и тренингового полигона. Учебный зал предназначен для областей применения современной модели 35/0,4-киловольтной сети, 35- и 0,4-киловольтных волоконно-оптических кабелей, композитных стекловолоконных опор, для наглядного представления перспектив развития и преимуществ. Здесь также на специальных опорах будут установлены используемые в сети элементы и принадлежности.

Также разработана реальная рабочая модель применения источников "зеленой" энергии (солнечных и ветряных электростанций) на освобожденных от оккупации территориях, которую в будущем планируется использовать в просветительских тренингах как для персонала, так и для активных потребителей. Здесь будут представлены электронный уголок и стенды наглядных пособий, отражающие исторические достижения в области электроэнергетики, современные приборы учета (SMS, Smart, NFC-счетчики) и техника безопасности, управленческие плакаты.

Было сообщено, что полигон для международных мероприятий представляет собой технологическую площадку, предназначенную для проведения конкурсов профессионального мастерства и наглядной демонстрации современных технологий. На полигоне планируется создать учебную площадку-ВИЭ для создания, эксплуатации источников солнечной и ветровой энергии и современных систем управления. На полигоне предусмотрено разместить современную сетевую модель, используемую в реальных рабочих условиях, элементы "зеленой" энергии (источники солнечной и ветровой энергии) и макеты инновационных проектов. Полигон также создаст широкие возможности для проведения международных конкурсов профессионального мастерства, электротехнических учебных мероприятий и наглядной демонстрации обмена опытом по различным направлениям.

Создаваемый здесь Региональный логистический центр предназначен для перевозки, ремонта и хранения транспорта, спецтехники и товаров, необходимых для региона. Цель – доставить необходимое техническое оборудование на территорию без потери времени и содержать его в исправном состоянии.

В области трансформаторного сервиса будут осуществляться ремонт, налаживание и оснащение современным оборудованием силовых трансформаторов, используемых в современных распределительных сетях.

Центральная лаборатория предназначена для проведения тестирования, контроля и диагностики смарт-счетчиков, кабелей, изоляторов, приборов и оборудования.

Глава государства также был проинформирован о выполненной ОАО "Азеришыг" работе по строительству распределительной электросети на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что на начальном этапе для электроснабжения объектов инфраструктуры и стратегических объектов, расположенных на территории Агдамского района, проложены 10-киловольтные воздушные линии электропередачи протяженностью 28 километров, установлены 7 комплектных трансформаторных подстанций различной мощности. В настоящее время ведутся строительство 35-киловольтных подстанций "Агдам-1" и "Агдам-2" и прокладка 35-киловольтных кабельных линий для питания этих подстанций. Для устойчивого электроснабжения Кяльбаджарского района проложена 110-киловольтная воздушная линия протяженностью 31 километр, реконструирована 110/35/6-киловольтная подстанция "Дашкесан", восстановлены 110-киловольтные воздушные линии протяженностью 33,7 км. В настоящее время ведутся работы по строительству 35/0,4-киловольтной подстанции "Кяльбаджар" и Центра цифрового управления, прокладка 35-киловольтной кабельной линии "Чайкенд-Зод". В Лачинском районе также проведена большая работа, в том числе проложены 0,4-киловольтные кабельные линии протяженностью 1,8 км и установлены два 160-киловольтных трансформатора для обеспечения электроэнергией погранично-пропускного пункта, установленного в направлении условной азербайджано-армянской государственной границы. В настоящее время в направлении территорий Кильселидаг, 6-го района и Шельве ведутся строительство 35-киловольтной линии электропередачи протяженностью 66 километров и установка комплектных трансформаторных пунктов различной мощности.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Агдамского центра цифрового управления и Учебно-тренингового комплекса.