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Президент: Забрасывание полиции камнями никому не делает чести

Президент: Забрасывание полиции камнями никому не делает чести Забрасывание полиции камнями никому не делает чести.
Внутренняя политика
11 июля 2023 г. 20:37
Президент: Забрасывание полиции камнями никому не делает чести

Забрасывание полиции камнями никому не делает чести.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Назвав это преступлением, глава государства подчеркнул, что если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. "Это совершенно неприемлемо. Мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном", - отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что наша полиция днем и ночью охраняет общественный порядок, и в стужу, и в зной, в горах, в Карабахе. Он подчеркнул, что не позволит запятнать полицию.

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