Президент: Забрасывание полиции камнями никому не делает чести

Забрасывание полиции камнями никому не делает чести.

Забрасывание полиции камнями никому не делает чести.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития страны за шесть месяцев этого года.

Назвав это преступлением, глава государства подчеркнул, что если азербайджанская полиция проявляет терпимость, это не значит, что любой может бросать в нее камни. "Это совершенно неприемлемо. Мы не собираемся потакать кому-то. Если понадобится, мы накажем кого следует так, что он пожалеет о содеянном", - отметил президент Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что наша полиция днем и ночью охраняет общественный порядок, и в стужу, и в зной, в горах, в Карабахе. Он подчеркнул, что не позволит запятнать полицию.