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Президент: За короткое время были полностью реконструированы 8 блоков Мингячевирской электростанции

Президент: За короткое время были полностью реконструированы 8 блоков Мингячевирской электростанции С годами любая инфраструктура устаревает и реконструкция Мингячевирской электростанции так же была приоритетным вопросом, и по моему указанию в 2018 году начался процесс полной ее реконструкции.
Внутренняя политика
13 февраля 2023 г. 13:10
Президент: За короткое время были полностью реконструированы 8 блоков Мингячевирской электростанции

С годами любая инфраструктура устаревает и реконструкция Мингячевирской электростанции так же была приоритетным вопросом, и по моему указанию в 2018 году начался процесс полной ее реконструкции.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

Подчеркнув, что за короткое время были уже полностью реконструированы и сданы в эксплуатацию 8 блоков, глава государства сказал: "Таким образом, в 2020 году станция, как говорится, вновь заработала с прежней силой, обладая мощностью генерации 2400 мегаватт. Должен также отметить, что в результате работ по восстановлению и реконструкции было восстановлено более 600 мегаватт потерянной мощности, что само по себе означает строительство новой крупной станции".

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Версия на английском языке President: In a short period of time, eight blocks of Mingachevir Power Station were completely reconstructed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Mingəçevir Elektrik Stansiyasının 8 bloku qısa müddət ərzində yenidən qurulub"

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