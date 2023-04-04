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Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью

Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью Высоко оцениваю деятельность азербайджанских саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью.
Внутренняя политика
4 апреля 2023 г. 19:41
Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью
Ильхам Алиев

Высоко оцениваю деятельность азербайджанских саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Öz həyatını təhlükəyə ataraq gecə-gündüz çalışan minatəmizləyənlərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm"

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