Президент: Я высоко оцениваю работу наших саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью

Высоко оцениваю деятельность азербайджанских саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью.

Высоко оцениваю деятельность азербайджанских саперов, которые трудятся день и ночь, рискуя жизнью.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в своем Twitter аккаунте, где поделился публикацией по случаю 4 Апреля – Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

"В настоящее время на наших освобожденных территориях ведутся широкомасштабные созидательные работы. Составной частью этих работ является гуманитарное разминирование на основе современных технологий и просвещения в области мин", - говорится в публикации.