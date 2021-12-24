Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены

Президент: Я всегда говорил, наступит день, и наши оккупированные земли будут освобождены

"Я всегда говорил, что наступит день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, что мы вернемся на эти земли, и мы вернулись".

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"Я всегда говорил, что наступит день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, что мы вернемся на эти земли, и мы вернулись". Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше. "Хочу выразить свою признательность азербайджанскому народу, как за поздравления, так и за оказанную мне поддержку. Эту поддержку я ощущаю с 2003 года - с момента первого избрания на пост президента и по сей день. Эта поддержка дает мне силы. Эта поддержка укрепляет мою волю. В результате этой поддержки мы все - весь азербайджанский народ - добились больших исторических успехов", - добавил глава государства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram