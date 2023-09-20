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Президент: Я поставил перед воинскими формированиям задачу по защите мирного населения в Карабахе

Президент: Я поставил перед воинскими формированиям задачу по защите мирного населения в Карабахе Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должн
Внутренняя политика
20 сентября 2023 г. 20:51
Президент: Я поставил перед воинскими формированиям задачу по защите мирного населения в Карабахе

Перед началом операции я еще раз дал всем нашим воинским формированиям серьезное поручение о том, чтобы армянское население, проживающее в Карабахском регионе, не попало под удар в результате антитеррористических мероприятий, и гражданское население должно быть защищено.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу.

"Мы добились этого, используя высокоточное оружие, и в то же время гражданское население почувствовало себя полностью защищенным благодаря профессионализму наших Вооруженных сил. В то же время было дано указание не наносить никаких ударов по гражданской инфраструктуре, выводить из строя только военную инфраструктуру", - отметил глава государства, подчеркнув, что профессионализм и технические возможности нашей армии позволили нам с честью выполнить эту задачу.

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘I instructed all our military units that the people of Armenian origin living in the Karabakh region should not come under attack’ 
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Mənim tərəfimdən hərbi birləşmələrimizə Qarabağda mülki əhalinin qorunmalı olması ilə bağlı ciddi tapşırıq verilmişdi"

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