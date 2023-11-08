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Президент: Я обещал народу, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, которые находились под оккупацией

Президент: Я обещал народу, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, которые находились под оккупацией Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией.
Внутренняя политика
8 ноября 2023 г. 16:09
Президент: Я обещал народу, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, которые находились под оккупацией

Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

"Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: I promised to my people that day would come when Azerbaijani flag will fly over all previously occupied lands, and this day has come
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Xalqıma söz vermişdim ki, gün gələcək Azərbaycan Bayrağı işğal altında olan bütün torpaqlarda qaldırılacaq və bu gün gəldi"

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