Президент: Я обещал народу, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, которые находились под оккупацией

Президент: Я обещал народу, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, которые находились под оккупацией

Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией.

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Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией. Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди. "Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал", - подчеркнул глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал