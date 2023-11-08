Президент: Я никогда не сомневался, что этот день наступит и в городе Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана

Сколько бы у тебя ни было оружия и боеприпасов, сколько бы современных военных технологий ты ни использовали, именно солдаты и офицеры с оружием в руках одерживают победу. Именно они идут грудью вперед, они готовы идти на смерть, и мы это продемонстрировали. Азербайджанские солдаты и офицеры проявили настоящий героизм и отвагу, прорвав шесть линий обороны в сложнейших, неблагоприятных географических условиях, преодолев более миллиона заложенных мин, уничтожив позиции противника, расположенные на высотах.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.
"Память о наших дорогих шехидах будет жить в наших сердцах вечно. Мы показали всему миру силу, волю и несгибаемый дух азербайджанского народа. То есть мы ждали этого дня, когда вели подготовительные работы. За эти двадцать лет я ни разу не сомневался, что сегодняшний день наступит, и в городе Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана", - сказал глава государства.