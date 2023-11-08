Президент: Я никогда не сомневался, что этот день наступит и в городе Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана

Президент: Я никогда не сомневался, что этот день наступит и в городе Ханкенди пройдет военный парад под флагом Азербайджана

Сколько бы у тебя ни было оружия и боеприпасов, сколько бы современных военных технологий ты ни использовали, именно солдаты и офицеры с оружием в руках одерживают победу. Именно они идут грудью вперед, они готовы идти на смерть, и мы это продемонстрирова

https://static.report.az/photo/7d4c4155-c24b-37c5-8241-91f230a5fe82.jpg https://static.report.az/photo/7d4c4155-c24b-37c5-8241-91f230a5fe82.jpg