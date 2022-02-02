Президент: Выросло молодое поколение, которое шло на смерть за Карабах, за Родину

"Выросло молодое поколение, которое шло на смерть за Карабах, за Родину, за национальное достоинство".

"Выросло молодое поколение, которое шло на смерть за Карабах, за Родину, за национальное достоинство".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы на Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня азербайджанской молодежи.

"Я очень рад и горжусь тем, что большинство из тех, кто шел вперед, защищая Родину и землю, были молодыми людьми. Это источник гордости для каждого из нас. Потому что выросло не видевшее Карабах, ту горькую историю молодое поколение, которое шло на смерть за Карабах, за Родину, за национальное достоинство", - сказал глава государства.