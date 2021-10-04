Президент выделил средства на строительство школы в Джебраиле

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству здания школы в городе Джабраил"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству здания школы в городе Джебраил".

Как сообщает Report, с целью проектирования и строительства в городе Джебраил полноценной средней школы имени академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству образования первоначально было выделено 500 тыс. манатов.