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Президент выделил средства на строительство школы в Джебраиле

Президент выделил средства на строительство школы в Джебраиле Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству здания школы в городе Джабраил"
Внутренняя политика
4 октября 2021 г. 14:45
Президент выделил средства на строительство школы в Джебраиле

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по проектированию и строительству здания школы в городе Джебраил".

Как сообщает Report, с целью проектирования и строительства в городе Джебраил полноценной средней школы имени академика Мехди Мехдизаде на 960 ученических мест из средств, предусмотренных в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству образования первоначально было выделено 500 тыс. манатов.

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