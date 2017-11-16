Президент выделил ОАО "Азерсу" 10,1 млн манатов

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству магистральных водопроводов и установок на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что обеспечение сбалансированного и устойчивого развития регионов в стране, повышение социального благосостояния населения, а также формирование качественно новой модели развития с ускорением прогресса общества во всех областях являются важным направлением в деятельности Азербайджанского государства.

В результате успешного исполнения принятых с этой целью государственных программ в регионах, столице и поселках, а также в поселках и селах Абшеронского района осуществлены важные меры, направленные на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, улучшение обеспечения населения питьевой водой, стабильную работу действующих систем водоснабжения.

Как продолжение данных мер возникла необходимость сооружения первого 4,25-километрового участка магистрального водопровода диаметром 1200 мм и протяженностью 9,5 км, который позволит подавать из Джейранбатанского водопровода в город Баку 1,8 кубометра воды в секунду, магистральных трубопроводов диаметром 1400-1600 мм и протяженностью 3,05 км, разгрузочной линии диаметром 800 мм и протяженностью 1,45 км для соединения "Сарайской водораспределительной камеры +105", сооружение которой завершилось, с действующей системой водоснабжения и замены на Джейранбатанской и Куринской водоочистных установках, представляющих исключительное значение для водоснабжения полуострова, насосного оборудования, срок эксплуатации которого истек, высокопродуктивным насосным оборудованием (6 единиц 1,0 м³/cек, Н=130 м и 5 единиц 1,0 м³/cек, Н=150 м).

В целях продолжения работ по строительству магистральных водопроводов и установок на Абшеронском полуострове из средств, предусмотренных в подпункте 1.14.3.3.9 указа президента Азербайджанской Республики "О применении закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год" от 27 декабря 2016 года номер 1180, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 10,1 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.