Президент выделил Национальному совету телерадиовещания 4 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.

Как передает Report, согласно распоряжению, в целях оказания дополнительной поддержки частным общереспубликанским телерадиовещателям, осуществляющим вещание посредством спутника Azerspace-1 и другими средствами, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету телерадиовещания выделены 4,0 (четыре) миллиона манатов.