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Президент выделил Национальному совету телерадиовещания 4 млн манатов

Президент выделил Национальному совету телерадиовещания 4 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.
Внутренняя политика
29 декабря 2021 г. 17:39
Президент выделил Национальному совету телерадиовещания 4 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении единовременной материальной помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям в Азербайджанской Республике.

Как передает Report, согласно распоряжению, в целях оказания дополнительной поддержки частным общереспубликанским телерадиовещателям, осуществляющим вещание посредством спутника Azerspace-1 и другими средствами, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Национальному совету телерадиовещания выделены 4,0 (четыре) миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident MTRŞ-yə 4 milyon manat ayırıb

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