Президент выделил на строительство дороги в Тертере 4,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить 4,8 млн манатов в целях строительства автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли, соединяющей 5 населенных пункта с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".