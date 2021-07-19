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Президент выделил на строительство дороги в Тертере 4,8 млн манатов

Президент выделил на строительство дороги в Тертере 4,8 млн манатов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района.
Внутренняя политика
19 июля 2021 г. 15:35
Президент выделил на строительство дороги в Тертере 4,8 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли Тертерского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить 4,8 млн манатов в целях строительства автомобильной дороги Эвоглу-Ашагы Гапанлы-Азад Гарагоюнлу-Илхычылар-Кочарли, соединяющей 5 населенных пункта с населением семь тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)".

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Версия на азербайджанском языке Prezident Tərtərdə yol tikintisinə 4,8 milyon manat ayırdı

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