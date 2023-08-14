Президент выделил на строительство дороги в Бейлагане 11,9 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Аллахъярлы-Гахраманлы-Гёдеклер-Бюньядлы-Сарысу Бейляганского района.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Аллахъярлы-Гахраманлы-Гёдеклер-Бюньядлы-Сарысу Бейлаганского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Аллахъярлы-Гахраманлы-Гёдеклер-Бюньядлы-Сарысу, соединяющей 7 населенных пунктов с населением шестнадцать тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.4 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 11,9 миллиона (одиннадцать миллионов девятьсот тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.