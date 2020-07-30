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Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов

Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км) - Ширинбулаг
Внутренняя политика
30 июля 2020 г. 15:33
Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км) - Ширинбулаг Шекинского района. 

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км)-Ширинбулаг, соединяющей 5 населенных пунктов с населением три тысячи человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, поручено выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 12 млн. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Şəkidə yol tikintisinə 12 milyon manat ayırdı

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