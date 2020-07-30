Президент выделил на строительство дороги в Шеки 12 млн. манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км) - Ширинбулаг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км) - Ширинбулаг Шекинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гарамарьям-Исмаиллы-Шеки (134 км)-Ширинбулаг, соединяющей 5 населенных пунктов с населением три тысячи человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, поручено выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 12 млн. манатов.