Президент выделил на строительство дорог 6,8 млн манатов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли с населением 6 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,8 млн манатов.