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Президент выделил на строительство дорог 6,8 млн манатов

Президент выделил на строительство дорог 6,8 млн манатов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.
Внутренняя политика
5 июля 2021 г. 15:22
Президент выделил на строительство дорог 6,8 млн манатов
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильных дорог, соединяющих магистраль Сальян-Нефтчала Сальянского района с селами Кюр Гарагашлы, Бешталы, Джанган, Ходжалы и Арабгардашбейли с населением 6 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident yolların tikintisinə 6,8 milyon manat ayırdı

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