Президент выделил на строительство автодороги в Зардабском районе 6,4 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агабагы-Кендебиль-Шихбагы-Незералылы Зардабского района.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агабагы-Кендебиль-Шихбагы-Незералылы Зардабского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Агабагы-Кендебиль-Шихбагы-Незералылы, соединяющей 4 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из предусмотренного в государственном бюджете на 2023 год резервного фонда президента Азербайджана Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить 6,4 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 данного распоряжения, а Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.