Президент выделил на строительство дороги в Балакене 8,9 млн манатов

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Балакен-Ханифа-Гюлюзанбина Балакенского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Балакен-Ханифа-Гюлюзанбина, соединяющей 7 населенных пунктов с населением девять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 8,9 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.