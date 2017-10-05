Президент выделил на строительство дороги, соединяющей Шамаху и Исмаиллы, 3 млн манатов

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Демирчи-Лагич, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагич Исмаиллинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Демирчи-Лагич общей протяженностью 22 километра, соединяющей село Демирчи Шамахинского района с поселком Лагич Исмаиллинского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" первоначально выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, министерству экономики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год финансовые средства, необходимые для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.