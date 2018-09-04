Президент выделил на строительство автомобильной дороги в Шемкире 4,8 млн манатов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ 4 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы Шамкирского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Шамкир-Аббаслы-Нариманлы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением семьдесят одна тысяча человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,8 млн манатов.