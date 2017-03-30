Президент выделил на строительство автомобильной дороги Саатлы-Мусалы-Делиляр-Новрузлу 3,8 млн манатов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Саатлы-Мусалы-Делиляр-Новрузлу Саатлинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Саатлы-Мусалы-Делиляр-Новрузлу Саатлинского района, соединяющей 6 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3,8 млн манатов.