Президент выделил на продолжение строительства Ордубадской гидроэлектростанции 13,5 млн манатов

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению строительства Ордубадской гидроэлектростанции.

Как сообщает Report, в распоряжении отмечается, что в целях повышения уровня занятости, трудовой деятельности и материального благосостояния населения на территории страны, в том числе в Нахчыванской Автономной Республике, продолжается широкомасштабная работа по благоустройству, созиданию и реконструкции. В мае текущего года президент Азербайджанской Республики посетил Нахчыванскую Автономную Республику и провел открытие ряда крупных проектов. Также на основании соответствующих распоряжений, подписанных главой государства, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики в целях продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт были выделены средства в размере 10 миллионов манатов, в целях продолжения работ по установке современных оросительных (дождевых) систем на посевном участке площадью 1000 гектаров в рамках проекта "Пивот" - 5 миллионов манатов, в целях осуществления работ по реконструкции автомобильной дороги Джульфа–Oрдубад - 30 миллионов манатов и в целях дальнейшего ускорения социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики - 10 миллионов манатов.

Согласно распоряжению, в целях продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 MВт, из суммы, указанной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 22 января 2018 года номер 3593, Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики дополнительно выделено 13,5 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.