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    Президент Азербайджана выделил Кабинету министров Нахчывана 5 млн. манатов

    Глава государства подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по реконструкции окружной автомобильной дороги Шекерабад-поселок Бабек-Неграм-Аразкенд Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики.

    Как сообщает Report, в целях продолжения реконструкции на окружной автомобильной дороге Шекерабад-поселок Бабек-Неграм-Аразкенд Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики, соединяющей 7 населенных пунктов с населением тридцать одна тысяча человек, поручено выделить из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики 5 миллионов манатов.

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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