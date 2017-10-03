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    Президент выделил Исполнительной власти Гобустанского района 3 млн манатов

    Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах, связанных с продолжением работ по благоустройству и созиданию в городе Гобустан.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, для продолжения работ по благоустройству и созиданию в городе Гобустан из Резервного фонда президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год, Исполнительной власти Гобустанского района выделено 3 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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