Президент выделил "Азерсу" 3,73 млн манатов

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции системы водоснабжения и канализации в поселках Сабунчи, Маштага Сабунчинского района, а также Амирджан, Бюльбюля и Гарачухур Сураханского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, Открытому акционерному обществу "Азерсу" выделено 3,73 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанном в настоящем распоряжении, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.