Президент выделил "Азеравтойол" 3 млн. манатов

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах в связи с продолжением строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы".

Как сообщает Report, в распоряжении для продолжения строительства автомобильной дороги Джалилабад-Ярдымлы из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2017 год Резервного фонда Президента Азербайджанской Республики открытому акционерному обществу "Азеравтойол" выделено 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной в распоряжении сумме.