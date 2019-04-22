Президент выделил 6,8 млн манатов на строительство дороги в Газахе

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр Газахского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Даш Салахлы-Уркмезли-Демирчиляр, соединяющей три населенных пункта с населением тринадцать тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 6,8 миллиона манатов.