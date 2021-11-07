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Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы

Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы 7 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по проектированию и строительству Шушинской центральной больницы".
Внутренняя политика
7 ноября 2021 г. 17:29
Президент выделил 500 тысяч манатов на строительство Шушинской центральной больницы
Ильхам Алиев

7 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мероприятиях по проектированию и строительству Шушинской центральной больницы".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства в Шушинском районе центральной больницы на 90 коек из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально 500 тысяч манат.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Şuşa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının tikintisinə 500 min manat ayırıb

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