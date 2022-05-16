Президент выделил пять млн манатов на создание образовательных учреждений модульного типа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении работ по установке учебных заведений модульного типа на территории Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о продолжении работ по созданию образовательных учреждений модульного типа на территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по по созданию образовательных учреждений модульного типа на территории Азербайджана, согласно приложению к настоящему распоряжению, Министерству образования выделено 5 млн манатов, предусмотренных в подпункте 1.8.3 распоряжения президента АР №3143 от 10 февраля 2022 года «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)»