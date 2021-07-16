Президент выделил 5 млн манатов на строительство ГЭС на реке Араз

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с продолжением строительства Ордубадской гидроэлектростанции".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых вопросах, связанных с продолжением строительства Ордубадской гидроэлектростанции".

Как сообщает Report, в целях дальнейшего улучшения снабжения электроэнергией в Нахчыванской Автономной Республике для завершения строительства регулирующей бетонной плотины в рамках продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт, возводимой на реке Араз, глава государства постановил:

1.В целях продолжения строительства Ордубадской гидроэлектростанции мощностью 36 МВт из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики дополнительно 5 млн манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

3.Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.