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Президент выделил 5 млн манатов на строительство дороги в Гаджигабуле

Президент выделил 5 млн манатов на строительство дороги в Гаджигабуле Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения
Внутренняя политика
21 апреля 2021 г. 14:48
Президент выделил 5 млн манатов на строительство дороги в Гаджигабуле
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачы-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы Гаджигабульского района".

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Муган-Биринджи Пашалы-Икинджи Пашалы-Шорбачы-Биринджи Удуллу-Тагылы-Икинджи Удуллу-Губалы, соединяющей 8 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики необходимо обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2022 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Hacıqabulda yol tikintisinə 5 milyon manat ayırdı

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