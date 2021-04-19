Президент выделил 5 млн манатов на благоустройство парка имени Низами в Баку

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению работ по благоустройству в Парке культуры и отдыха имени Низами, расположенном на территории Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Report, президент постановил в целях проведения работ по благоустройству в Парке культуры и отдыха имени Низами, расположенном на территории Хатаинского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Баку первоначально 5,0 (пять) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.