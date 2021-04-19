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Президент выделил 5 млн манатов на благоустройство парка имени Низами в Баку

Президент выделил 5 млн манатов на благоустройство парка имени Низами в Баку Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения
Внутренняя политика
19 апреля 2021 г. 19:48
Президент выделил 5 млн манатов на благоустройство парка имени Низами в Баку
Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проведению работ по благоустройству в Парке культуры и отдыха имени Низами, расположенном на территории Хатаинского района города Баку.

Как сообщает Report, президент постановил в целях проведения работ по благоустройству в Парке культуры и отдыха имени Низами, расположенном на территории Хатаинского района города Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти города Баку первоначально 5,0 (пять) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Bakıda Nizami parkının abadlaşdırılmasına 5 milyon manat ayırdı

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