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Президент выделил 5 миллионов манатов на строительство дороги в Габале

Президент выделил 5 миллионов манатов на строительство дороги в Габале Эта дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением семь тысяч человек
Внутренняя политика
17 мая 2021 г. 14:18
Президент выделил 5 миллионов манатов на строительство дороги в Габале
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Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Гамзали Габалинского района".

Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях строительства автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Гамзали, соединяющей 5 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 5 (пять) миллионов манатов.

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Версия на английском языке President allocates funding for construction of road in Gabala
Версия на азербайджанском языке Prezident Qəbələdə yol tikintisinə 5 milyon manat ayırdı

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