Президент выделил 5 миллионов манатов на строительство дороги в Габале

Президент выделил 5 миллионов манатов на строительство дороги в Габале

Эта дорога соединяет 5 населенных пунктов с населением семь тысяч человек

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Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Гамзали Габалинского района". Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях строительства автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Гамзали, соединяющей 5 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 5 (пять) миллионов манатов. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President allocates funding for construction of road in Gabala