Президент выделил 5 миллионов манатов на строительство дороги в Габале

Президент Азербайджана подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Гамзали Габалинского района".
Как сообщает Report, согласно распоряжению в целях строительства автомобильной дороги Агдаш-Зараган (40 км)-Беюк Пирали-Кичик Пирали-Хырхатала-Джигателли-Гамзали, соединяющей 5 населенных пунктов с населением семь тысяч человек, из предусмотренного в госбюджете на 2021 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено первоначально 5 (пять) миллионов манатов.