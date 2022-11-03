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Президент выделил 4,4 млн манатов на реконструкцию дорог в Хазарском районе

Президент выделил 4,4 млн манатов на реконструкцию дорог в Хазарском районе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.
Внутренняя политика
3 ноября 2022 г. 13:29
Президент выделил 4,4 млн манатов на реконструкцию дорог в Хазарском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бина, Бузовна, Гала, Мардакян и Зира Хазарского района города Баку, из госбюджета предусмотрено выделить 4,4 млн манатов Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani President allocates $2.6M for road reconstruction in Khazar district of Baku 
Версия на азербайджанском языке Prezident Xəzər rayonunda yolların yenidən qurulmasına 4,4 milyon manat ayırıb

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