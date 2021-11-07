Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции

7 ноября президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции".

7 ноября президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции".

Как сообщает Report, согласно ей, в целях проектирования и строительства Шушинской телерадиовещательной станции из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики первоначально 200 тысячи манатов.