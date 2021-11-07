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Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции

Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции 7 ноября президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции".
Внутренняя политика
7 ноября 2021 г. 17:37
Президент выделил 200 тысяч манатов на строительство Шушинской телерадиовещательной станции
Президент Ильхам Алиев

7 ноября президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах по проектированию и строительству Шушинской телерадиовещательной станции".

Как сообщает Report, согласно ей, в целях проектирования и строительства Шушинской телерадиовещательной станции из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для реконструкции и восстановления освобожденных от оккупации территорий, выделить Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики первоначально 200 тысячи манатов.

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