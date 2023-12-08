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Президент выделил 2 млн манатов на ремонт автодороги в Гядабейском районе

Президент выделил 2 млн манатов на ремонт автодороги в Гядабейском районе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гейамли-Шиных-Гейалли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли Гядабейского района.
Внутренняя политика
8 декабря 2023 г. 14:44
Президент выделил 2 млн манатов на ремонт автодороги в Гядабейском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гейамли-Шиных-Гейалли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли Гядабейского района.

Как сообщает Report, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Кичик Гарамурад-Джафарли-Эйривенг-Алнабат-Керимли-Инекбоган-Гейамли-Шиных-Гейалли-Чобанкенд-Шахдаг-Чичекли, соединяющей 19 населенных пунктов с населением 17 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года, глава государства поручил выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 2 млн манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование, а Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Gədəbəydə yol tikintisinə 2 milyon manat ayırıb

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