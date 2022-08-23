Президент выделил 2,2 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О некоторых мерах, связанных с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Насиминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 2,2 млн манатов.