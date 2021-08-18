Президент выделил 1,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 ”Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".