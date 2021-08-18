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Президент выделил 1,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку

Президент выделил 1,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".
Внутренняя политика
18 августа 2021 г. 14:55
Президент выделил 1,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Баку
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку".

Как сообщает Report, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 1,6 млн манатов из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 ”Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год".

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Версия на азербайджанском языке Prezident Bakıda avtomobil yollarının yenidən qurulması üçün 1,6 milyon manat ayırdı

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