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Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Гусаре, соединяющей 7 населенных пунктов

Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Гусаре, соединяющей 7 населенных пунктов Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гусар-Худат (18 км)-Ланги-Джагаргышлаг-Урваоба-Атлыхан-Кузунгышлаг-Зинданмуруггышлаг-Аварангышлаг Гусарского района.
Внутренняя политика
28 декабря 2023 г. 14:07
Президент выделил 1,2 млн манатов на капитальный ремонт дороги в Гусаре, соединяющей 7 населенных пунктов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги Гусар-Худат (18 км)-Ланги-Джагаргышлаг-Урваоба-Атлыхан-Кузунгышлаг-Зинданмуруггышлаг-Аварангышлаг Гусарского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гусар-Худат (18 км)-Ланги-Джагаргышлаг-Урваоба-Атлыхан-Кузунгышлаг-Зинданмуруггышлаг-Аварангышлаг, соединяющей 7 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,2 миллиона (один миллион двести тысяч) манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Qusarda 7 yaşayış məntəqəsini birləşdirən yolun əsaslı təmirinə 1,2 milyon manat ayırıb

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