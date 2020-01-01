Президент : “Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены”

“2019 год остается позади. Нынешний год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами перед собой в начале года, успешно выполнены, Азербайджан успешно шел по пути развития”.

Как передает Report, oб этом сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Глава государства подчеркнул, чтов 2019 году наша страна жила в условиях стабильности и спокойствия: “Происходящие в мире процессы налицо. Конфликты, войны, кровавые столкновения, массовые акции протеста, полицейское насилие, попрание прав человека получили широкий размах в различных уголках мира - в нашем регионе, на постсоветском пространстве, в Европе, Азии, Латинской Америке. Азербайджан же является пространством стабильности, развития. Это – наше большое достижение. В 2019 году азербайджанский народ жил, творил, созидал в условиях безопасности.

Еще более укрепились наши международные позиции. В течение года Азербайджан посетили более 40 глав государств и правительств. Значительно расширились наши двусторонние связи, мы успешно сотрудничаем в многостороннем формате, в стране проведено несколько авторитетных международных мероприятий. Среди них должен отметить Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

После Саммита Азербайджан стал председательствовать в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. В Азербайджане состоялся Саммит Движения неприсоединения, и единогласным решением 120 стран Азербайджан в течение трех лет будет председательствовать в этом крупном институте. Это – оказанное нам высокое доверие, которое свидетельствует о том, что подавляющее большинство мирового сообщества поддерживает Азербайджан и относится к нам с большим уважением”.