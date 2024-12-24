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Президент: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано

Президент: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, одноз
Внутренняя политика
24 декабря 2024 г. 14:47
Президент: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано

Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, однозначная и проводится на протяжении многих лет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Отметив, что спорт является неотъемлемой частью жизни нашего общества, глава государства заявил, что фактор спорта имеет очень большое значение, особенно в воспитании молодого поколения и привитии ему патриотических чувств.

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Версия на английском языке President: Whatever is necessary for the development of sports will continue to be done in the coming year

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