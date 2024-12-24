Президент: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано

Президент: Все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано

Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, одноз

https://static.report.az/photo/1e801f2d-27bd-3d19-82ba-dce6ffc14dae.jpg https://static.report.az/photo/1e801f2d-27bd-3d19-82ba-dce6ffc14dae.jpg

Наши спортсмены всегда радуют азербайджанский народ своими победами. Конечно, все, что потребуется для развития спорта в следующем и последующие годы, будет сделано. Потому что политика Азербайджанского государства в этом направлении очень открытая, однозначная и проводится на протяжении многих лет. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года. Отметив, что спорт является неотъемлемой частью жизни нашего общества, глава государства заявил, что фактор спорта имеет очень большое значение, особенно в воспитании молодого поколения и привитии ему патриотических чувств. Подпишитесь на наш Telegram канал