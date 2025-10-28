Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Президент вручил ключи от квартир жителям сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района

    Внутренняя политика
    • 28 октября, 2025
    • 18:55
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 октября встретился с жителями сел Агалы и Мамедбейли Зангиланского района.

    Как сообщает Report, глава государства вручил ключи от квартир переселившимся в села жителям.

    Фото
