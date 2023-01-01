Президент: Возвращение зангиланцев на родную землю – историческое событие

В этом году уже восстановлена жизнь в селе Агалы. Первый проект реализован, и зангиланцы вернулись на родную землю.

В этом году уже восстановлена жизнь в селе Агалы. Первый проект реализован, и зангиланцы вернулись на родную землю.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Назвав это историческим событием, глава государства подчеркнул: «Потому что менее чем через два года после войны, всего через полтора года мы уже вернули первых бывших переселенцев на свои родные земли, создали для них прекрасные условия. Это еще раз демонстрирует, что наше государство сильно и наша воля несгибаема. В то же время это показывает величие нашего народа. Это свидетельствует о том, что наши граждане привязаны к землям своих предков. Как говорится, родная земля притягивает. Даже молодежь, дети и школьники, никогда не видевшие те места, с большим энтузиазмом возвращались в Агалы. Это еще раз демонстрирует величие нашего народа. Это показывает, что вынужденные переселенцы с нетерпением ждут дня своего возвращения на родные земли».